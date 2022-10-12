78 yaşındaki börek ustası yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
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78 yaşındaki börek ustası yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor

12.10.2022 19:43

78 yaşındaki börek ustası yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor 12 yaşında başladığı mesleğinde 66 yıldır börek açıyor 78 yaşındaki ustanın yaptığı serpme börekleri yemeye yurt dışından bile gelenler oluyor Coğrafi işaretli böreği ilk kez yapan dedesinin izinden giden Tevfik usta, hiç durmadan...

78 yaşındaki börek ustası yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor

12 yaşında başladığı mesleğinde 66 yıldır börek açıyor

78 yaşındaki ustanın yaptığı serpme börekleri yemeye yurt dışından bile gelenler oluyor

Coğrafi işaretli böreği ilk kez yapan dedesinin izinden giden Tevfik usta, hiç durmadan günde 100'e yakın börek açarak gençlere taş çıkartıyor

Tevfik Ekizoğlu: "İnsan severek yaptıktan sonra yorulmaz"

ANTALYA - Antalya'nın coğrafi işaretli serpme böreğini ilk kez yapan dedesinin izinden giden 78 yaşındaki Tevfik Ekizoğlu, 66 yıldır elleriyle müşterilerine börek açıyor. Malzemesi, hatta fırınını dahi hiç değiştirmeyen Ekizoğlu, ilerleyen yaşına rağmen günde 100'e yakın börek açarak gençlere taş çıkartıyor.

Geçtiğimiz yıl coğrafi işaretle tescillenen Antalya serpme böreğini, 1930 yılında ilk defa yapan Tevfik Çalışkaner'in torunu Tevfik Ekizoğlu (78), 12 yaşında başladığı mesleğinde 66 yıl geride bıraktı. Ustası olan ağabeyinin yanında işi öğrenen Ekizoğlu, yöresel lezzeti yıllar boyunca aynı tat ve kıvamda yapmayı sürdürdü. Kısa sürede kentte 'Lezzet ustası' olarak ün kazanan Ekizoğlu, her sabah 06.00'da kalkıp dükkanını açıyor, ardından tezgahın başına geçiyor. İlerleyen yaşına rağmen günde 100'e yakın böreği hiç ara vermeden açan Tevfik usta, böreklerini de 70 yıllık dökme fırınında pişirerek yurt içi ve yurt dışından gelen lezzet düşkünü müşterilerine servis ediyor.

"Ben üçüncü kuşağım"

İlkokuldan sonra börekçilik işine ağabeyinin yanında başladığını anlatan Ekizoğlu, dedesinin torunlarına öğrettiği mesleği kendisinin de oğluna öğrettiğini söyledi. "Üçüncü kuşak olarak devam ediyorum" diyen Ekizoğlu, mesleğini oğluna öğrettiğini ve kuşağı Allah'ın izin verdiği zamana kadar devam ettirmek istediğini söyledi.

"Severek yapınca yorulmaz"

İşinin yorucu olduğunu ancak sevgiyle yaptığını aktaran Ekizoğlu, "İnsan severek yaptıktan sonra yorulmaz. 12 yaşından bu yana hamurla haşır neşir oluyoruz. Yorucu değil ama yorulursan yatarsın dinlenirsin, tekrar kalkıp işinin başına geçersin" dedi.

Ekizoğlu'nun yaptığı böreklerden tadan müşterilerden, hem memnun kalıyor hem de börekleri yapan kişinin yaşını duyunca ağzı açık kalıyor. Oğlunun tavsiyesiyle ilk kez Tevfik Usta'nın yaptığı böreği tatmaya gelen müşterilerden Aynur Benanlıoğlu, Her zaman önünden geçiyordum. Oğlum getirdi ve tavsiye ettiği kadar varmış. Gerçekten çok lezzetli. Bütün gün ayakta, maşallah. Ellerine sağlık çok güzel yapmış" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 78 yaşındaki börek ustası yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

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