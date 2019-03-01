Son Dakika Haberleri: 78 Yaşındaki Hasta Askeri Helikopterle Kurtarıldı

78 Yaşındaki Hasta Askeri Helikopterle Kurtarıldı

34 dakika önce

Bingöl'de kar nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hastanın imdadına Mehmetçik helikopterle yetişti.

78 Yaşındaki Hasta Askeri Helikopterle Kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'de kar nedeniyle ulaşılamayan köydeki 78 yaşındaki hastanın imdadına Mehmetçik helikopterle yetişti.

Alınan bilgilere göre, Genç İlçesi Olaklı Mezrası'ndaki ikamet eden 78 yaşındaki Hipertansiyon hastası Aziz Kuyu fenalaştı. Bunun üzerine aile fertleri, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi ancak mezra yolunun karla kaplı sarp ve kayalık olmasından dolayı da UMKE ekipleri hastayı alamayacaklarını valiliğe bildirip destek istedi.

Yaşanan durum üzerine harekete geçen Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının mezraya helikopter göndermesini istedi. Kısa sürede mezraya helikopterle yetişen Mehmetçik, 78 yaşındaki hastayı helikopterle alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

Genç, Bingöl, Güncel
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