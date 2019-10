78 yaşındaki kadının yardımına evde bakım hizmeti koştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de tek başına yaşayan ve gündelik işlerini yapmakta zorlanan 78 yaşındaki kadının yardımına Büyükşehir Evde Bakım Hizmeti yetişti.



Mehmet Ali Paşa Mahallesinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Gülnas Vural, günlük hayattaki işlerini yapamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Talep üzerine Büyükşehir Evde Bakım Hizmeti ekibi, Vural'ın evine giderek günlük işlerini tamamlamasına yardımcı oldu. Gülnas Vural'ı yalnız bırakmayan ekipler, haftalık düzenli olarak ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuyor.



Ev temizliği ve kişisel bakımları Evde Bakım ekipleri tarafından karşılanan Vural'ın yemek ihtiyacı ise Gönül Kazan Projesi'yle karşılanıyor. Gülnas Teyzenin evine bu şekilde günlük sıcak yemek ulaştırılıyor.



Hizmetlerden memnuniyetini dualarla ifade eden Gülnas Vural, "Allah razı olsun. Belediyeden evime gelenler artık benim çocuklarım gibi her işlerimi hallediyorlar. Evimi temizliyorlar, tırnaklarımı kesiyorlar, banyo yaptırıyorlar ve yemeğimi getiriyorlar. Rabbim binlerce kez razı olsun. Tahir oğluma da her namazda dua ediyorum. Rabbim onu ve ailesini korusun. Bu hizmeti yapan herkese de her zaman dua ediyorum. Devletim bana sahip çıkıyor" dedi. - KOCAELİ