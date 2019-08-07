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78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç'i bıçaklayarak öldürdü.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Nizip ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mıstık Sevinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Zöhre Sevinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından öfkelenen Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Eşini bıçaklayarak öldüren Mıstık Sevinç, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyleyip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşırken eşini öldüren Mıstık'ı gözaltına aldı.

Yaşlı kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
Gaziantep, Nizip, Eyüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
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