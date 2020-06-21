78 yaşındaki kayıp kadın, 10 saat sonra bitkin halde bulundu - Son Dakika

ERZURUM'un Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde kaybolan Mercan Alptekin (78), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat sonra yonca tarlasında bitkin halde bulunup, bakım sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, dün saat 18.00 sıralarında mahallede oturan oğluna gitmek üzere evden çıkan Mercan Alptekin'den haber alamadı. 2200 rakımdaki mahallede Mercan Alptekin'i arayan yakınları, sağanak ve havanın soğuması üzerine Jandarma ve Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nden yardım istedi. Jandarma iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, şiddetini artıran yağmur nedeniyle güçlükle yapıldı. Gece boyu çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD, kaybolduktan 10 saat sonra kadını yonca tarlasının içinde bitkin ve üşümüş halde buldu. Görevliler tarafından eve götürülen Alptekin, burada çay içirilerek ısıtıldı. Mercan Alptekin, mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.