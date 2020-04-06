78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

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78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
6 saat önce
78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor.
78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
ÇORUM - Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor.
Virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması adına çalışmalar devam ederken, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Özbey'de yazdığı "2020 yılında görülen virüs hastalığına deyişlerim" şiiriyle "evde kalın" dedi.
7 kıtadan oluşan şiirini ayrıca seslendiren Özbey, bunu sosyal medyada da paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:42 Kaynak: İHA
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