78 yaşındaki terziliği sürdürüyor - Son Dakika

Sinop'ta 78 yaşındaki Salih Çetin, ilerleyen yaşına rağmen terzilik mesleğini devam ettiriyor.

Çetin, AA muhabirine, terziliğe 1955 yılında başladığını, aralıksız 65 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğinin artık zor durumda olduğunu, konfeksiyon üretiminin yaygınlaşmasıyla terziliğe ilginin de azaldığını dile getiren Çetin, "Biz de artık tamir, onarım işleriyle geçinmeye çalışıyoruz." dedi.

Terzilerin bugünün koşullarında hazır giyime ayak uyduramadıklarını dile getiren Çetin, "Deyim yerindeyse mesleğimiz artık müzelik oldu. Dolayısıyla meslekte yetişen olmadığı için biz de artık nesli tükenen kuşlara döndük. Bu mesleğin devam etmesi lazım ancak devlet mesleğe el atıp öğrenci yetiştirirse bizler de kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimizi yeniden kazanabiliriz." diye konuştu.

Yanında çok kalfa yetiştirdiğini ancak mesleği devam ettiren olmadığına işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"İşlerimize yardımcı olabilecek çırak dahi bulamıyoruz. Gelenler bu meslekten ev geçindirecek gelir bekliyor. İstediğini bulamayınca mesleği yapmıyor. Dolayısıyla her işimizi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Yine de mesleğimi çok seviyorum. Bıkmadan usanmadan yaptığım işlerle mutluluk ve gurur duyuyorum. Şu anda takım elbise, pantolon dikilmesini isteyen az da olsa özel müşterilerim var. Daire müdürlerinin yanı sıra en son eski Sinop Valisine de elbise dikmiştim."