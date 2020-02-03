78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Denizli Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. 63 bin 313 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan 220 kişi yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 63 bin 313 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 220 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bebek arabası, 9 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, yağma olaylarında 350 TL sahte para, 2 bin 630 TL ve 2 adet dolar ile kumar olaylarında kullanılan 200 TL para ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına ve çeşitli suçlara karışan 181 şahıstan 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suç makinesi polis ekipleri tarafından yakalandı


Uygulamalarda adam öldürme ve 8 ayrı suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs da yakalanarak adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:53 Kaynak: İHA
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