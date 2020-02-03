78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı

6 saat önce

DENİZLİ'de, 'adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi 8 ayrı suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

78 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı, System.String[]

DENİZLİ'de, 'adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi 8 ayrı suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan İrfan T., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 suçtan 78 yıl 50 gün hapis cezasıyla aranan İrfan T.'nin (40) Pamukkale ilçesindeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün, operasyon düzenleyen ekipler, İrfan T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen İrfan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan T.'nin adam öldürme, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:08 Kaynak: DHA
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