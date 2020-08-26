781 bin 165 öğrenci, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti - Son Dakika

781 bin 165 öğrenci, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) ön lisans programlarına 349 bin 785 aday, lisans programlarına 431 bin 380 aday yerleşti.

781 bin 165 öğrenci, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) ön lisans programlarına 349 bin 785 aday, lisans programlarına 431 bin 380 aday yerleşti. Örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 781 bin 165 olurken, açık öğretim programlarında doluluk oranı ise bu yıl yüzde 91,42 olarak gerc¸ekleşti.

YÖK, '2020 YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. Raporda bu yıl YKS'ye 2 milyon 436 bin 958 adayın başvurduğu hatırlatılırken, adaylar ic¸in de daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısının bu yıl 335 bin 347'ye gerilediği kaydedildi. Bu yıl yükseköğretim kurumlarına (okul birincisi kontenjanı dahil) örgün öğretim programlarında 838 bin 221 kontenjan tahsis edildiği belirtilirken, adayların ön lisans ve lisans kontenjanlarına yerleşme sayıları ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Ön lisans programlarına 2019 yılında 343 bin 874 aday yerleşmişken, bu yıl ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı 349 bin 785 olarak gerc¸ekleşmiştir. Lisans programları ic¸in de aynı olumlu tablo söz konusudur. 2019 yılında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken, bu yıl yerleşen sayısı 431 bin 380 olmuştur. 2019 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 753 bin 461 iken bu yıl 781 bin 165'e yükselmiştir. 2020 ÖSYS yerleşme sonuc¸larında yerleşen aday sayılarında göru¨len artış, yapılan kontenjan planlamalarının doğruluğunu bir kez daha teyit etmektedir. 2018, 2019 ve 2020 yılları kıyaslandığında, bu yıl hem lisans hem de ön lisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok açık bir artış gerçekleşmiştir."Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjan sayısında yaşanan düşüşe de dikkat çekilen raporda, "Örgu¨n programlarda 2019 yılı boş kontenjanı 71 bin 233 iken 2020 yılı boş kontenjanı ise büyük oranda düşerek 57 bin 56 olmuştur. 2020 yılı kontenjanında bir önceki yıla göre artış olmasına rağmen doluluk oranlarındaki artışın su¨rmesi, YÖK'u¨n kontenjan planlamasının artık istikrar kazanan olumlu bir zeminde olduğunu göstermekte ve rasyonel kontenjan planlamasının en önemli göstergesi olmaktadır" denildi.MYO'LARDA 30 BİN KONTENJAN BOŞ KALDISanayinin ihtiyac¸ duyduğu insan gu¨cu¨nu¨n niteliğini arttırmak amacıyla Meslek Yüksek Okulu (MYO) programları ile ilgili yapılan iyileştirmeler ve rasyonel planlamaların çok olumlu sonuçlar ürettiği de belirtilirken, "MYO'lardaki doluluk oranlarında yaşanan artış bu sene de güçlü bir şekilde devam etmiş, geçen sene 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu sene de azalışını sürdürerek 30 bin 387 olmuştur. Bu sevindirici bir gelişmedir" denildi. TERCİH YAPAN HER 100 ADAYDAN 80'İ ÜNİVERSİTELİ OLDU2020 YKS'de tercih yapan aday sayısı bu sene 1 milyon 151 bin 632 olurken, tercih yapan her 100 adayın 80'i üniversiteli oldu. Son 3 yılda boş kalan kontenjan sayısında yaşanan azalışın devam ettiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:  "YKS sistemine gec¸ildiği ilk sene olan 2018 yılında bu sayı bu¨yu¨k bir azalma göstererek 128 bin 508 olmuş, YKS'nin ikinci defa uygulandığı 2019 yılında gerileyişini su¨rdu¨rerek 71 bin 233 olmuş; YKS'nin u¨c¸u¨ncu¨ defa uygulandığı 2020 yılında ise daha da gerileyerek 57 bin 56 olmuştur" denildi. Kontenjanlardaki doluluk oranının 'Ek Yerleştirme' ile daha da artacağı kaydedilirken, "2017 yılından bu yana doluluk oranları kıyaslandığında doluluk oranının yüzde 95'e yaklaştığı ve boş kontenjanlarda ise önemli düzeyde bir azalma olduğu, bu konuda ciddi bir iyileşme sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu sonuc¸, YÖK'ün kamuoyu önünde yeni sistemin doluluk oranlarına olumlu katkı sağlayacağı yönündeki bilimsel zemine dayalı açıklamalarını ve öngörülerini güçlü bir şekilde doğrulamıştır." LİSANS PROGRAMLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 94,182020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans programlarında 30 bin 387 kontenjan, lisans programlarında ise 26 bin 669 kontenjan boş kaldı. YÖK, bu durumu, "Ön lisans programlarında azalma göru¨ldu¨ğu¨ gibi lisans programlarında da boş kalan kontenjanların sayısı geçen seneye göre 11 bin 498 azalmıştır. Bu veri boş kontenjan konusunda çok ciddi bir iyileşmenin olduğunu, artık bu konunun sistemi zorlayan bir problem olmaktan çıktığını açıkça göstermektedir" diye değerlendirdi.2020 senesinde geçen yıla oranla devlet, vakıf ve KKTC u¨niversitelerinde hatta diğer u¨lkelerdeki programlarda bile yani her kategoride dolulukların arttığının altı çizilen raporda, "Bu başarı, kontenjanın azaltılmış olması ile de izah edilemez. Zira devlet ve vakıf u¨niversitelerinde kontenjanlar artmıştır. Bu başarının diğer bir sağlaması ise devlet, vakıf, KKTC tu¨m kategorilerde yerleşen sayısının da artmış olmasıdır. Yani doluluklar artarken aynı zamanda yerleşme sayısında da artış görülmektedir. Bu tablo, uzun yıllardır göru¨lmeyen ve özlenen bir tablodur" denildi.Bu sene ilk defa başarı sıralaması şartının uygulanmaya başlandığı diş hekimliği programında 7 bin 913 toplam kontenjanın sadece 267'si boş kaldı. Yine bu sene ilk kez başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlayan eczacılıkta ise 3 bin 972 toplam kontenjanın 3 bin 925'i doldu.MATEMATİK VE KİMYADA YÜZDE 100 DOLULUKTemel bilimler programlarına yerleşme sayılarına bakıldığında ise biyoloji programına ayrılan 2 bin 79 kontenjana 2 bin 78 öğrenci yerleşirken, doluluk oranının yüzde 99,95'e yükseldiği görüldü. Fizik programına ayrılan 1405 kontenjana 1404 öğrenci yerleşirken, kimya programına ayrılan 2 bin 254 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı ve yüzde 100 doluluk oranı sağlandı. Yüzde 100 doluluk oranı matematik programında da yakalanırken, ayrılan 5 bin 298 kontenjanın tamamı doldu. Raporda, programların dördu¨nde de doluluk oranının c¸ok yu¨ksek olmakla birlikte özellikle kimya ve matematik programlarındaki doluluk oranının, en fazla talep gören tıp programı ile yarışır duruma geldiğine dikkat çekildi.YÖK BAŞKANI: DOLULUK ORANLARI ÖNEMLİ ORANDA ARTTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Twitter'daki hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Saraç, 'Yeni YÖK' olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattıkları YKS'nin kurgusundaki sagˆlamlık ve popu¨lizmden uzak rasyonel kontenjan planlamasının bu yılki yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuc¸lar u¨rettiğini kaydetti. Saraç, "Bu yıl da geçen yıl gibi, devlet, vakıf, KKTC u¨niversitelerimizde, lisans, o¨n lisans, o¨rgu¨n, ac¸ık o¨gˆretim programlarımızda, bu¨tu¨n bas¸lıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' o¨nemli kabul edilecek bir düzeyde artmıs¸tır. 2020 YKS yerleştirme sonuc¸ları kamuoyu o¨nu¨nde daha önce beyan ettigˆimiz hedeflere tam olarak uygunluk go¨stermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 781 bin 165 öğrenci, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti - Son Dakika
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