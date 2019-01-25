Son Dakika Haberleri: 79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye (2)

79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye (2)

2 saat önce

CEZAEVİNDEN ÇIKTIDiyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.

79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye (2), System.String[]
CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Diyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri ve ailesi tarafından cezaevi çıkışında karşılanan Güven, ambulansla evine götürüldü. Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP'li Buldan, "Leyla hanım tahliye oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme ancak Leyla hanımın açlık grevi devam ediyor, kendi kararıyla birlikte. Şimdi çıktı, eve gidiyor. Biz de yanına ziyarete gidiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:55 Kaynak: DHA

Milletvekili, Hakkari, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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