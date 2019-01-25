79 Gündür Açlık Grevinde Olan Hdp'li Güven'e Tahliye (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKTIDiyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Diyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri ve ailesi tarafından cezaevi çıkışında karşılanan Güven, ambulansla evine götürüldü. Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP'li Buldan, "Leyla hanım tahliye oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme ancak Leyla hanımın açlık grevi devam ediyor, kendi kararıyla birlikte. Şimdi çıktı, eve gidiyor. Biz de yanına ziyarete gidiyoruz" dedi.

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