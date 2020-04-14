79'luk dededen

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gönlü güzel, duyarlı ve cömert insanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor. Kalecik ilçemizde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek amcamız maaşının yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamış bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda yer alan videoda Keklicek, "Maaşımın yarısını ben devlete bağışlamak istiyorum bu hastalık dolasıyla. Sizleri haber ettim, onun için kaymakamlıktan çağırdım sizleri" diye konuştu.

Jandarma personeli de Keklicek'e, "Allah razı olsun. Yaptığınız yardımları yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun" diyerek teşekkür etti. - ANKARA