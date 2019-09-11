79 yaşındaki kadını gasp ederken kolunu kırdı

Olay, İngiltere'nin Northampton şehrinde meydana geldi. Kapüşonu kapalı hırsız, yolda gördüğü 79 yaşındaki kadının çantasını çalarken görüntülendi. Çantasını vermemek için direnen kadın, hırsız tarafından yerde sürüklenirken, o sırada kadının kolu kırıldı. Çantayı çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.
Northampton polisi, suçluyu bulabilmek için görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak halktan yardım istedi.
Görüntü Dökümü
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-Kadının yolda yürümesi
-Hırsızın kadının çantasını çekiştirmesi
-Kadının direnmesi ve sürüklenmesi
-Hırsızın çantayı alarak kayıplara karışması