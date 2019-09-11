79 yaşındaki kadının çantasını çalarken kolunu kırdı
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İngiltere'de bir hırsız, 79 yaşındaki bir kadının çantasını kolundan çekerken, kadının kolunu kırdı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
'de bir hırsız, 79 yaşındaki bir kadının çantasını kolundan çekerken, kadının kolunu kırdı. O anları, yolda bulunan güvenlik kameraları kaydetti.
Olay, İngiltere'nin Northampton şehrinde meydana geldi. Kapüşonu kapalı hırsız, yolda gördüğü 79 yaşındaki kadının çantasını çalarken görüntülendi. Çantasını vermemek için direnen kadın, hırsız tarafından yerde sürüklenirken, o sırada kolu kırıldı. Çantayı çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.
Northampton polisi, suçluyu bulabilmek için görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak halktan yardım istedi.
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