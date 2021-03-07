AKSARAY 79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı - Son Dakika

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79 yaşındaki kadının evinin bahçe ve kömürlük kapıları çalındı

AKSARAY'da Lütfiye Özdal'ın (79), evinin bahçe ve kömürlüğünün kapısı çalındı. Komşularından durumu öğrenen Lütfiye Özdal, "Evimin kapıların çalındığını duyunca tansiyonum ve şekerim çıktı. Merdivenlerden nasıl indim bilemedim ve hayatımın şokunu yaşadım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşpazar Mahallesi 836 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Lütfiye Özdal'ın oturduğu evin bahçe ve kömürlük kapısı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden komşuları da Özdal'a ve polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kapıları çalındığı için şoke olan Özdal, "Evimin kapıların çalındığını duyunca tansiyonum ve şekerim çıktı. Elime bastonumu alıp, merdivenlerden nasıl indim ben de bilemedim. Ayaklarımda derman kalmadı. Hayatımın şokunu geçirdim. Bu kapılarımın çalan hırsızların bulunmasını istiyorum? diye konuştu.