79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi - Son Dakika

Konya'da korona virüse (Covid-19) yakalanan 79 yaşındaki karı koca, hastanedeki 13 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastaneden çıkarken sağlık çalışanlarına teşekkür eden 79 yalındaki Zafüre Gündoğdu, "Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor" dedi.



Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Zafüre ve Zühtü Gündoğdu rahatsızlandıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs teşhisi koyulan yaşlı çift, hastaneye yatırılarak tedavilerine başlandı. Zühtü Gündoğdu 13 günlük tedavisinin ardından hastalığı yendi. Zafüre Gündoğdu ise eşinden 3 gün önce hastalığı yenmesine rağmen hastanede eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Taburcu edilen Gündoğdu çifti, kendi evlerinde izolasyon kurallarına uymaya devam edecek. Doktorlar ve sağlık personelinin izolasyona mutlaka dikkat etmeleri ikazı üzerine Zafüre Gündoğdu, "Kapıyı kilitlerim evden çıkartmam" diye konuştu.



"Her iki hastamızı da şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"



NEÜ Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Kandemir, "Bugün kliniğimizde Covid-19 tanısıyla takip ettiğimiz 79 yaşındaki bir çiftimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastalık belli risk gruplarında, diyabetik, hipertansif ve 65 yaş üstü hastalarda kötü seyredebilmektedir. Biz her iki hastamızı da şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızı evde izolasyon kurallarına tam bir uyum göstermelerini söyleyerek taburcu ettik. Her iki hastamızın da genel durumu iyi. Hatta bayan hastamı ben 3 günden beri eşi için hastanede bekletiyorum, birlikte taburcu olmak istediler. Hepimiz çok mutluyuz. Hastalarımız kliniğimizde 13 gün yatarak tedavi gördüler. Covid-19 tedavileri 5 gün, sonrasında 8 gün de hastalarımızı klinikte takip ettik. Hastalarımızın her ikisi de antiviral tedaviye yanıt verdi. Şu an klinikleri gayet iyi. Herhangi bir şikayetleri yok" dedi.



"Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor"



Tedavisinin ardından iyileşen Zafüre Gündoğdu ise, "Bize çok iyi baktılar, burada olanlardan da, devletimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Sizlere de uzun ömürler versin. Hakkınızı helal edin. Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor" ifadelerini kullandı.



Zühtü Gündoğdu ise, hastalandığında sızıdan duramadığını belirterek, "İçlerim yanıyordu. Doktorlardan hemşirelerden çok memnunum" ifadelerini kullandı. - KONYA