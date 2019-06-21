Son Dakika Haberleri: 79 yaşındaki yaşlı adam boğularak yaşamını kaybetti
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79 yaşındaki yaşlı adam boğularak yaşamını kaybetti

2 saat önce

Aydının Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 79 yaşındaki yaşlı adam boğularak yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki yaşlı adam boğularak yaşamını kaybetti, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 79 yaşındaki yaşlı adam boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Hisar mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hisar mahallesindeki Royal Blue sitesinde yalnız yaşayan Mestan Karamanoğlu (79) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan Karamanoğlu'nun hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kıyıya çıkartılan Karamanoğlu sağlık ekiplerince yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Karamanoğlu'nun cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
polis, blue, didim, 3. Sayfa
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