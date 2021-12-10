79 YILIK 'UÇAK MEZAR'IN HÜZÜNLÜ ÖYKÜSÜ - Son Dakika

MALATYA'da, 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem hikayesi ile şaşırtıyor. 1927'de doğan ve 15 yaşındayken evin çatısından düşen Nevzat Çetinkaya'nın babası, oğlunun mezarını, pilotluk hayalinden esinlenip uçak şeklinde yaptırdı. 79 yıllık hüzünlü öyküyü duyanlar, kentte 'uçak mezar'ı ziyaret ediyor.

Osmanlı'dan kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı'ndaki 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor. Üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar, hüzünlü öyküsüyle ilgi çekiyor. Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor. Paşa Çetinkaya'nın ise hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdığı söyleniyor. Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen mezar, 1942'den bu yana ziyaret de ediliyor.

Mezarlığın bulunduğu Şehitfevzi Mahallesi'nin muhtarı Sami Cengil, farklı görünümü ile dikkat çeken mezarın, hüzünlü öyküsünü duyanlar tarafından ziyaret edildiğini belirterek, Pilot olma hayaliyle yaşayan çocuk, çatıdan düşüyor ve vefat ediyor. Babası da onun hayalini gerçekleştirmek ve kendi acısını hafifletmek için Gaziantep'e giderek uçak şeklindeki bu mezarı yaptırıyor. Görenler ilk etapta şaşırıyor ve bizlere soruyor. Biz de mezarın hikayesini anlatınca insanlar hüzünleniyor. Öyle ki sadece uçak şeklindeki bu mezarı görebilmek için gelenler oluyor dedi.