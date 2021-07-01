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796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı - Son Dakika

796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı

01.07.2021 21:12
796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslimi başladı.

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslimi başladı. Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslimi başladı. 796 konut, 13 dükkan ve bin 39 araç kapasiteli kapalı otoparkın yer aldığı projede hak sahipleri depreme dayanıklı, güvenli, yeşil alanlara ve otoparka sahip evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da hak sahiplerine anahtarlarını teslim ederek, vatandaşların sevincine ortak oldu.

"Komşularımızın mutluluğu bizi daha da çok mutlu ediyor"

Anahtar teslimleriyle ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Vatandaşlarımızın sabrı, duası ve desteği, çalışan arkadaşlarımızın büyük bir gayretiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bugün Sarıgöl'de bu önemli projeye, 796 konutluk projeyi tamamlamış olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Bizim mutluluğumuzun yanında burada oturacak hak sahibi olan komşularımızın mutluluğu bizi daha da çok mutlu ediyor. Elbette zorluğunu sıkıntılarını bir kenara atmış olmanın, güvenli konforlu huzurlu olmasını ümit ettiğimiz bir yaşam alanını şehrimize kazandırmış olmanın da mutluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Usta devam eden projeler hakkında bilgiler verdi

İlçede devam eden projelerle ilgili bilgiler aktaran Başkan Usta, "796 konutluk bu projemizin hemen yanı başında Bağlarbaşı Mahallemizde 7B projemiz bitme aşamasına geldi. İnşallah 2022 yılbaşlarından itibaren en kısa sürede içerisinde de 813 konutluk projeyi büyük bir hızla hızıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca onun arka tarafında bulunan 926 konutluk 7A projesini de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Hemen Yanı başımızda yine 12C olarak tanımladığımız Sarıgöl'ün bir başka projesi ile birlikte burayı dönüşmüş, yeni bir şehir konseptinde güvenli, konforlu, huzurlu bir yaşam alanı olarak halkımıza kazandırmak için de büyük gayretle çalıştığımızı özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Hafta sonu düğünüm olacak inşallah az önce de eşyamı ve çeyizimi taşıdım"

Hak sahibi Fatih Nuhoğlu, "Normalde kentsel dönüşüm projelerinin dairelerinin küçük olduğunu düşünürüz. Ama daireler gerçekten birinci sınıf, özellikle 3 tane asansörü olması araç otopark kapasitesinin yüksek olması gerçekten güzel yani. Biz normal kentsel dönüşüm binası değil de böyle yeni A sınıfı bir sitede oturuyormuş gibi olacağız. Hafta sonu düğünüm olacak inşallah az önce de eşyamı ve çeyizimi taşıdım. Nişanlımın ve ailelerin rahatça kabul ettiği, güven duyduğu güzel bir site olmuş. Bu konuda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı
796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı
796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı
796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı
796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, geri dönüşüm, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 796 konutluk Sarıgöl-Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim heyecanı - Son Dakika


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