8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı - Son Dakika

8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı

14.05.2021 10:55

2020-2021 sezonu şampiyonluğunun son haftaya kalmasıyla birlikte futbolseverlerin aklına meşhur 1992-93 sezonu geldi. Şampiyonluğun averaja kaldığı sezonda Galatasaray, Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek Beşiktaş'ı geride bırakmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı. O dönem Beşiktaş forması giyen efsaneler Kadir ve Ulvi, tarihin tekerrür etmeyeceğini düşünürken; Galatasaray'ın sembol isimleri Hayrettin ve Yusuf da Ankaragücü maçının bileğinin hakkıyla kazanıldığını vurguladı.

Süper Lig'de bu sezon ligin son haftasına averajla Beşiktaş lider girdi. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'tan en az 3 farklı kazanmak zorunda. Bu olay, akıllara meşhur 1992-93 sezonunu hafızalara getirdi. Dönemin kahramanları, Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'e konuştu.

"TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK"

Kadir Akbulut: Son maçı kazanmak zorundaydık. Kulağımız A.Gücü-G.Saray maçındaydı. Biz G.Birliği'ni mağlup edeceğimizi biliyorduk. Oradan gelen gollerle gardımız düştü. O kadar farklı bir skor beklemiyorduk. Maç içinde konsantremiz bozuldu. Oradan iyi bir skor haberi alabilseydik, G.Birliği'ni daha farklı mağlup edebilirdik. Beşiktaş oynadığı oyunla şampiyonluğu hak etti. Tarih bu kez tekerrür etmez. G.Saray bu kadar farklı skorla kazanamaz.

Ulvi Güveneroğlu: 28 dakikada Galatasaray, Ankaragücü karşısında 3-0 öne geçti. Biz Gençlerbirliği maçını 1-0 geriden gelip 3-1 kazandık. İki maç arasındaki fark buydu. Oradan gelen gol haberinin bizi etkilediğini düşünüyorum. Cumartesi günü Beşiktaş'ın kendi maçını düşünmesi gerekiyor. Göztepe'ye konsantre olması gerekiyor. Galatasaray'ın Malatya'yı 5-0, 6-0 mağlup edeceği konuşuluyor. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum.

"YİNE ŞAMPİYON OLURUZ"

Hayrettin Demirbaş: O kadromuzla inanılmaz oynuyorduk. O sezon Beşiktaş ile 5 maç oynadık. 3 galibiyet 2 beraberlik aldık. Beşiktaş, Ankaragücü'nü 6-0 yendiği zaman iyi de biz 8 gol attığımızda mı başka şeyler konuşulmaya başlandı? Teşvik konuşuluyordu. Galatasaray'ın son maçları oynama konusunda tecrübeleri var. Avantaj Galatasaray'ın elinde. Bizim sezona benzer bir zafer yaşarız.

Yusuf Altıntaş: Herkes Zalad'ı suçluyordu. Ama inanılmaz goller attık. Bizim o kadro Galatasaray'ın şu anki kadrosu ile maç yapsın biz farklı kazanırız. Gece 2'ye kadar oturduk. Biz maçı kazanırız diye düşündük. Aile ortamı vardı. Saha içinde birbirimizin hatalarını kapatıyorduk. Onlar Ankaragücü'ne 6 gol attığında bir şey yok. Biz iki fazla gol attığımızda ortalık karışıyor. Demek ki biz daha iyi takımdık. Galatasaray'ın son maçta şansı daha yüksek. Kazanan yine Galatasaray olur.

"BEN 5 YEDİM, ARKADAŞIM DA 3 YEDİ"

Ankaragücü'nün 1992-93 sezonunda kalesini koruyan Zalan, Galatasaray maçında şike yaptığı iddialarına sert çıktı. Zalad, Galatasaray'ın meşhur 8-0'lık Ankaragücü maçının kalecisi Zalad, şike iddialarını reddetti. Zalad, "Kimse bana şike teklif etmedi. Şike varsa ispatlasınlar. Ben 5 tane gol yedim. İkinci yarıda 3 tane de arkadaşım Arif yedi. Maçı tekrar izledim. Sadece 1 golde hata yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

1992-1993 SEZONUNDA NE OLDU?

Son maçlar öncesi iki takım ilk iki sırayı paylaşıyordu. 63 puanda Galatasaray, +2 averajla lider durumdaydı. Son haftada Galatasaray, Ankaragücü'nü 8-0 yendi. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla devirdi. 2 takım sezonu 66 puanla bitirdi. +53 averaja sahip Galatasaray, +45 averaja sahip olan Beşiktaş'ı geride bırakıp sezonu şampiyon tamamladı.

8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı

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Son Dakika Spor 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı - Son Dakika
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