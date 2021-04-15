8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı - Son Dakika

8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı

15.04.2021 11:35

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,05 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,66'dan, sterlin ise 11,13'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 8,0580'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL 9,6647'den, sterlin/TL de 11,1305'den satılıyor. Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

EKONOMİSTLER MERKEZ'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYOR

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının izleneceğini aktaran analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin kurların seyrinde belirleyici olacağını ifade etti. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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