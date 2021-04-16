8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı

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Dün en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,0206'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 8,0877'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,6910'dan, sterlin/TL de 11,1210'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1970'den alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, dün Para Politikası Kurulu'nun mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutması sonrası döviz kurlarının gerilediğini, bugün ise ABD- Rusya geriliminin risk algısını artırmasıyla toparlandığını kaydetti. ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,52'ye kadar gerilemesi sonrası yüzde 1,58 seviyelerinde dengelendiğine dikkati çeken analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.