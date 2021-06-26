8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Ludwigsburg kentinde Gartner müzayede evi dünyanın en pahalı posta pullarından biri olan Rote Mauritius'u açık artırmada satışa sundu. "1847 Mauritius 1d Ball Cover" olarak da bilinen pul, 8.1 milyon euroya satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, Rote Mauritius'un yeni sahibinin kimliği açıklanmazken, Almanca konuştuğu belirtildi.

DÜNYADA 3 ADET BULUNUYOR

Üzerinde özel bir damga bulunan kırmızı pul, ilk kez bir kostüm balosu için gönderilen bir davetiyenin zarfında kullanılırken, söz konusu zarflardan dünyada 3 adet bulunuyor. Satılık olmadığı belirtilen diğer 2 zarftan biri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'de, diğeri ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Britanya Kütüphanesi'nde bulunuyor.