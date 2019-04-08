"8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası"

Kalp sağlığı ve kalbin neden olduğu hastalıklar ve kalp rahatsızlıklarından korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Atay, kalp rahatsızlıklarında asıl etkenin kişinin genetiği olduğunu söyledi.

Kalp rahatsızlıklarının birçok hastalığa neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Yüksel Atay, "Kalp küçük bir organ olsa da kalbin neden olduğu koroner damarları hastalığı, kalp krizi, kalp anomalileri, kalp kapakçılarında rahatsızlık gibi birçok hastalığa neden olur" dedi. Koroner kalp damar hastalığını anlatan Prof. Dr. Atay, "Kalbin kendisini besleyen damarların hastalığıdır. Buradaki hastalıklar bazen doğuştan gelen rahatsızlıklar da olabilir. Ama birçoğu ileri dönemlerde özellikle 40-50 ve 60 yaşından sonra ortaya çıkar. Halk arasında damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz diye tanımladığımız hastalık, damar çeperinde yağ tabakasının birikmesi ve buna bağlı olarak o yağ tabakasının üzerine bazı kan elemanların oturarak, damarı tıkamasıdır" diye konuştu. Bu damarlarda oluşan bozukluğa göre hastanın verebileceği belirtileri anlatan Prof. Dr. Atay, "Hasta ağrı çekebilir. Bu ağrılar belirli eforlarla gelebilir veya bazen eforsuz da gelebilir ya da hasta direkt bir organda herhangi bir atardamarın, doku bozukluğu nedeniyle, kan pıhtısıyla tıkanması olarak tanımlanan enfarktüsü geçirebilir. Özellikle genç hastalarda enfarktüs durumları çok sık görülür" dedi.

"Kalp rahatsızlıklarında asıl etken kişinin genetiği"

Kalp rahatsızlıklarının sebeplerini anlatan Prof. Dr. Atay, "Kalp rahatsızlıklarında kontrolsüz hipertansiyon, diyabet, hareketsiz yaşam ve beslenme önemli etkenlerdir. Özellikle yağlı beslenme kalbi etkileyen faktörlerden birisidir. Diyabet ise kılcal damarlardan yukarı doğru tıkama yaptığı için kalp hastalıklarında risk oluşturur. Sigara gibi çevresel faktörler de kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında önemli bir nedendir. Kalp rahatsızlıklarında asıl etken ise kişinin genetiğidir" diye konuştu.

Kalp rahatsızlıklarından korunmak için alınması gereken önlemlere değinen Prof. Dr. Atay, "Kalp rahatsızlıklarından korunmak için sigaradan uzak durmak, biraz daha hareketli yaşam sürmek, alınan besinlere dikkat etmek gerekir. Özellikle yağlı besinlerden kaçınmak ve yaş ilerledikçe hayvani yağlardan uzak durmak kalp rahatsızlıklarından korunmak için önemlidir. Hastalar, diyabet veya hipertansiyon hastalığına sahipse kontrol altında tutmayı mutlaka öğrenmelidir" dedi.

Kalp hastalıklarından kapakçık rahatsızlıklarına değinen Prof. Dr. Atay, "İnsan vücudunda 4 adet kalp kapakçığı bulunur. Kapakçık rahatsızlıklarında, çocukluk çağlarında geçirilmiş akut romatizmal ateş; kalpte, beyinde ve eklemlerde hasar oluşturabilir. Kapakçık rahatsızlıkları yine doğuştan veya yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kapakçık rahatsızlıkları tedavi edilerek kontrol altına alınabilir" diye konuştu.

Kalp krizlerinin sıcak havalarda atmasının nedenini dolaylı olarak havanın kalbi etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Atay, doğrudan kalp üzerinde bir etkisi olmadığının altını çizerek, sıcağın terleme ile vücuttaki tuzu azalttığını ve bunun da vücut dengesini bozduğunu dile getirdi. Sporcuların kalp krizlerinin çevresel etkenli olmadığını belirten Prof. Dr. Atay, "Sporcular birçok nedenle kalp krizi geçirebilir. Ancak sporcularda kalp krizinin nedeni genelde doğumsal, yani genetik olarak kalp rahatsızlıklarının bulunmasıdır. Sporcular ağır efor sarf edince, genlerde var olan bu rahatsızlık kendini ortaya çıkarır" dedi. Dünya kalp sağlığı haftası için mesajlar veren Prof. Dr. Atay, "Kalbimizin değerini bilelim, kalp sağlığımıza önem verelim" diyerek sözlerine son verdi.