8-15 Mayıs'ta Çankaya pazarları açık olacak - Son Dakika

Ankara Çankaya Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak tüm pazaryerlerinin, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılmasına karar verdi.

Çankaya Belediyesine bağlı tüm pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. - ANKARA