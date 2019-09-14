8,5 milyon yıllık fosillere "cerrahi" hassasiyet

Çankırı'da, "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nden çıkarılan fosiller, ilgili merkezde ameliyathane malzemeleri ile temizlenip bilimsel çalışmalara uygun hale getiriliyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında 1997'den beri devam eden çalışmalarda, bugüne kadar elde edilen 8,5 milyon yıllık çok sayıda fosil, Çorak Yerler Kazı ve Araştırma Merkezinde temizlenip arşivleniyor.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan fosillerin temizlenip bilimsel çalışmalara ve müzede sergilenebilecek duruma uygun hale getirildiğini söyledi.

Bugüne kadar kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarına işaret eden Ayla Sevim Erol, "Kazı alanından çıkan fosiller üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Alandan çıkan pek çok hayvan türüne ait fosiller koruma altına alınıp buraya getiriliyor." dedi.

Fosiller üzerinde hassas çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ayla Sevim Erol, şunları kaydetti:

"8,5 milyon yıl öncesine kadar uzanan fosillerin ameliyathanesi durumuna getirdiğimiz laboratuvarda arkadaşlarımız pek çok işlemi yürütüyor. Fosiller, diş hekimlerinin, tıp hekimlerinin ve cerrahların kullandığı aletlerle temizleniyor. Fosil kalıntıları temizlenirken neşter başta olmak üzere ince uçlu diş hekimi aletleri ve boya fırçaları gibi birçok alet kullanıyoruz. Fosilin durumuna göre alet değişiyor. Bu çalışmalar sonucu fosillerden onarılabilenler onarılıp temizleniyor. Fosilleri ince bir çalışma ile türlerine göre ayırıp sergilenmeye hazır hale getiriyoruz. İşi bitenler müzeye gönderiliyor."

Çalışmalara katılan öğrencilerden Mustafa Emir Türkcan ise laboratuvarda fosilleri temizlemek için daha çok tıbbi aletler kullandıklarına dikkati çekerek, "Tıpta kullanılan birçok aletle fosil kalıntılarını temizleyip depoya yerleştirdik. Zor ve ince bir çalışma süreci oluyor." ifadesini kullandı.