Son Dakika Haberleri: 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi
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8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi.

8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir sığınak içerisinde yapılan aramada 8 adet kalem şeklinde kimyasal fünye ele geçirildi.

(İHA)

Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
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