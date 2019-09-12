Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. ADIM Fizik Günleri başladı.



Konuşmacıları arasında Javier Fernando Castano Forero, Andre Filipe Ventura Cortez, Udo Schwıngenschlögl, Mikhail Neodaev, Hassan Hassanabadi ve Barry Dunietz'in yer aldığı uluslararası kongrenin açılışı Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşti. Kongrenin açılış konuşmasını yapan BŞEÜ Fizik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Arslan Ünal, ADIM Üniversiteleri bünyesinde her yıl gerçekleştirilen Fizik Günleri'nin 8'incisini düzenlemekten memnuniyet duydukları dile getirdi ve kongrenin düzenlenmesinde emeği olan BŞEÜ Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Hanife Mut'a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan'a ve destek veren tüm Fizik Bölümü çalışanlarına teşekkür etti.



Törende kürsüye gelen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan, ülkede temel bilimler alanında yaşanan sorunların istihdam odaklı çözümlerle giderilebileceğini söyledi. YÖK başkanının son yıllarda temel bilim öğrencilerine burs desteği sağladığını, hükümetin de Ar-Ge merkezlerinde temel bilim doktoralı eleman bulundurma mecburiyeti getirdiğini ifade eden Darcan, soruna köklü çözüm getirilmesi için Türkiye'nin bir Ar-Ge ülkesi olması gerektiğini söyledi. Temel bilimlerin zayıf olduğu bir ülkede mühendislik, sağlık ve ziraat gibi alanlarda gelişmenin mümkün olamayacağını dile getiren Darcan, temel bilim bölümlerinin Ar-Ge üzerine kurgulanması gerektiğini, bu bölümlerden mezun olacak öğrencilerin istihdam edileceği Ar-Ge merkezlerinin de ciddi şekilde finanse edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Açılış töreninin sonunda Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay tarafından Hassan Hassanabadi'ye ve Prof. Dr. Hanife Mut tarafından Andre Filipe Ventura Cortez'e üniversitenin anı tabağı hediye edildi. - BİLECİK