8 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Balıkesir ve Çanakkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Gönen ve Bandırma ilçelerinde ele başılığını S.G.'nin yaptığı, A.E., Ö.A., E.Ç, Z.Y., Ç.Ç., S.E. ve K.B. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıklarını belirledi. 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde 5 gram kubar esrar ele geçirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla KOM Şube Müdürlüğü, GKİT Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gönen ve Bandırma İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleriyle beraber Gönen Gündoğdu, Kurtuluş, Malkoç ve Plevne mahallelerinde, Bandırma Paşakent Mahallesinde, Çanakkale Yenice ilçesi Araovacık Mahallesinde ve Lapseki ilçesi Kangırlı Mahallesinde bulunan 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 900 gram kubar esrar, 600 gram toz esrar, 100 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy, 25 gram marijuana maddesi, 100 gram skunk maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet muşta, 2 adet komando bıçağı, 1 adet masonet tipi kelepçe, 7 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alınarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR