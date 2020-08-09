8 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

8 Ağustos 2020 Haberleri
8 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- 'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
- Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
- 'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
- Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
- Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
- Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
- Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
- Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı
- Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu
- Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
- Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
- Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
- Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
- Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanunu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunacak
- İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı
- Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
- Muğla'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bölgeye çevre illerden destek ekipleri geldi
- Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
- Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
- Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
- Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
- Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
- beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
- Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
- Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
- Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
- Otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
- Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
- Çete üyeleri, 'Maske takın' diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
- Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti
- Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
- Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
- Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
- Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
- Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
- Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 00:15
Son Dakika Barcelona ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde adlarını çeyrek finale yazdırdı İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı "Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek