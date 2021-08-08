Tunuslu vatandaşların aşı uygulama merkezlerine akın etmesi
Sırada bekleyenlerden detaylar
Ben Arus Enstitüsü Müdürü İman Hadidi ile röportaj
Aşılama işleminden detaylar
Sağlık çalışanı personeli El arbi Muammeri ile röportaj TUNUS - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından açıklanan "8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce Tunuslu aşı uygulama merkezlerine akın etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › '8 Ağustos Kovid-19'a karşı Ulusal Aşılama' gününe yoğun ilgi - Son Dakika