Son Dakika Haberleri: 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik
Son Dakika 3. Sayfa 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik

8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik

1 saat önce

8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilikDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği başladı.

8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:57 Kaynak: İHA
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