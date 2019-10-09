8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik
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8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilikDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:57 Kaynak: İHA
8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.
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