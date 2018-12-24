8 Araç Birbirine Girdi: 16 Yaralı
31 dakika önce
Isparta-Afyonkarahisar Karayolunda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.
Isparta- Afyonkarahisar
Karayolunda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 07.50 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu'nun 32. Kilometresindeki Yağbasan
Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sisli hava ve gizli buzlanma nedeniyle görüş mesafesi azalan yaklaşık 8 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk ederken, 3 yaralının da kendi imkanlarıyla tedavi için hastanelere başvurduğu öğrenildi. Kazanın ardından, sabahın erken saatlerinde Isparta - Afyonkarayolu'ndaki araç kaldırma ve inceleme çalışmaları nedeniyle bir süre trafik aksadı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştuğu görülürken, çalışmaların tamamlanmasıyla aksayan trafik normale döndü. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:31 Kaynak: İHA
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