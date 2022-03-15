8 araca çarpıp kaçtı, polisten kaçamadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 sürücü aracıyla park halindeki 8 araca çarpıp kaçtı. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 20. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa ters yönden giren, kimliği ve plakası belirlenemeyen kamyonet, park halindeki 8 araca çarpıp olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kamera kaydı incelemesi ve yapılan çalışmanın ardından aracın Ö.A.'nın kullandığı 45 AHC 401 plakalı araç olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından kaçtığı araç ile birlikte yakalandı.

Şüpheli hakkında "Mala zarar verme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Behzat Akcan/ İHA)