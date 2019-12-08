Son Dakika Haberleri: 8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor 8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü16.30 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir16.30 Antalyaspor - Trabzonspor19.00 Kasımpaşa - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Altay16.30 Altınordu - Adanaspor16.30 Bursaspor - Giresunspor19.

8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.30 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Osmanlıspor - Altay

16.30 Altınordu - Adanaspor

16.30 Bursaspor - Giresunspor

19.00 Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanacak.

KROS

Türkiye Kros Milli Takımı'nın yer aldığı Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR" 1'İNCİ FFC LADIES KICK BOKS TURNUVASI

15.00 Fighting Fit Club, yetenekli profesyonel kadın kick boksçuları keşfederek dünya arenasındaki organizasyonlara katılımlarını sağlamak amacıyla, İzmir Güzelbahçe'deki FFC Spor Kompleksi'nde FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadın sporcular "KADINA ŞİDDETE HAYIR" pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor

15.15 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

17.30 Türk Telekom - Frutti Extra Bursaspor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

16.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi

17.00 Hatay BŞB. - Birevim Elazığ İl Özel İdare

VOLEYBOL

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

12.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara (3'üncülük maçı)

15.00 Eczacıbaşı VitrA -  Imoco Conegliano (Final)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arhavi Voleybol

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK

19.00 Halkbank - Arkas Spor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Eibar - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)

14.15 Vitesse - Feyenoord (Orkun Kökçü)

17.00 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

17.00 Sassuolo - Cagliari (Mert Müldür)

18.00 Valladolid - Real Sociedad (Enes Ünal)

18.45 Sparta Rotterdam - Heracles (Halil Dervişoğlu)

19.30 Brighton - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)

20.00 Werder Bremen - Paderborn ( Nuri Şahin, Ömer Toprak)

20.30 Leganes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

22.45 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)


Denizlispor, Gaziantep, Bursaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı
Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir! Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]