Son Dakika Haberleri: 8 asırlık Kur'an'a ramazanda yoğun ilgi - TOKAT

8 asırlık Kur'an'a ramazanda yoğun ilgi - TOKAT

2 saat önce

Tokat Müzesinde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim'e ziyaretçiler ramazan ayında daha fazla ilgi gösteriyor.

Tokat Müzesinde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim'e ziyaretçiler ramazan ayında daha fazla ilgi gösteriyor.
Tokat Müzesi Müdür Vekili Hayati Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim'in 1191 yılına ait olduğunu bildiklerini söyledi.
El yazması eserin Malazgirt zaferiyle Türklerin Anadolu'yu yurt edişinde yazılan ilk ve o dönemden bugüne ulaşan tek el yazması Kur'an-ı Kerim olduğunu düşündüklerini dile getiren Gönültaş, "El yazması anlamında Anadolu'nun çok önemli eseridir. Böyle bir eser, Türkiye'de başka bir müzede bulunmamaktadır." dedi.
Eserin, 2010 yılında satın alma yoluyla Tokat Müzesine kazandırıldığını belirten Gönültaş, şöyle devam etti:
" Konya'daki restorasyonundan sonra 2011 yılından itibaren burada sergileniyor. Ünik eser anlamında da çok önemlidir. Tokat ve Niksar'da ilk kez kurulan Yağıbasan Medreseleri için yazıldığı düşünülmektedir. Çok önemli özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri, 162'nci sayfasında ketebesi bulunmasıdır. Burada, eseri yazan kişinin özelliklerinden bahsedilmektedir. Satır altı meali de bulunmaktadır."
Gönültaş, ramazan ayının gelmesiyle 8 asırlık Kur'an-ı Kerim'e ilginin daha da arttığını, ziyaretçilerin en çok bu eserin bulunduğu bölümde zaman geçirdiğini anlatarak, "8 asırlık el yazması eser, Tokat Müzesinin göz bebeğidir. Bu eseri görmek için herkesi müzeye davet ediyorum." diye konuştu.
El yazması Kur'an-ı Kerim'i yazanın bilinmemesine rağmen tarih ile hattatın isminin belirtildiği ketebede, "Bu kitap miskin, zayıf, günahkar, Allah'ın rahmetini uman Abd-i fakir Ebu'l Kasım bin Mahmud bin Ebu'l Kasım İbrahim bin Muhammed El-İmami, Allah'a hamd ederek, Pazartesi 4 Zilhicce 587 tarihinde bitirdi." ifadesi yer alıyor.
8 asırlık Kur'an'a ramazanda yoğun ilgi - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:20 Kaynak: AA
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