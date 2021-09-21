Üye Girişi
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı - Son Dakika

8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı

21.09.2021 12:04
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı, System.String[]

KAYSERİ'de 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında geçen 3 Ağustos'ta başlayan kazı çalışmaları tamamlandı.

KAYSERİ'de 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında geçen 3 Ağustos'ta başlayan kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucu mezarlıkta Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait eyvan tipi kümbet (anıt mezar) bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "3 Ağustos'ta başlayan kazı çalışmalarının sonuna geldik. Artık yapıyı koruma seviyesine geçtik. Bundan sonra proje restorasyonuna geçeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Kültür Dergisi'nde tarihçi Mehmet Çayırdağı tarafından makale yayımlandı. Çayırdağı makalesinde, yaptığı çalışmalar sonucu 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında kümbet olabileceğini kaleme aldı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ekipleri Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nden alınan izin ile müze müdürlüğünün kontrolünde kazı çalışmalarına başladı. 40 gün süren kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda eyvan tipi kümbet, kümbetin içinde ise, üzerinde 'El muhtaç, ilarahmettullah' şeklinde yazan lahit (taştan ya da mermerden oyma mezar) bulundu. Kümbet, proje çalışmalarının ardından restore edilerek, turizme kazandırılacak. 'LAHİT ŞEKLİNDE BİR TARİHİ YAPI BULUNDU'

Bulunan tarihi kümbetin envantere kayıtlı olmayan bir yapı olduğu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kazı çalışmalarının yapıldığı yer, Kayseri'nin merkezi diyeceğimiz Seyyid Burhannedin Mezarlığındaki bir alandı. Tarihi ve herhangi bir tescil kaydı bulunmayan bir türbe yapısından bahsediliyordu. Biz de belediye olarak gerekli girişim ve izinleri aldık. 3 Ağustos'ta kazı çalışmalarına başladık. Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan ve 40 gün süren kazıda Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine ait eyvan tipi türbe olduğu düşünülen bir yapı bulduk. Yapının alt bölümündeki mezarlık odasını ve üst katına çıkılan merdivenleri bulduk. Yapıda kitabe henüz bulunmadı. Ancak, lahit şeklinde bir tarihi yapı bulundu. Lahitte 'El muhtaç, ilarahmettullah' şeklinde bir ifade var" diye konuştu.'ENVANTERE EKLENECEK'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "3 Ağustos'ta başlayan kazı çalışmalarının sonuna geldik. Artık yapıyı koruma seviyesine geçtik. Bundan sonra proje restorasyonuna geçeceğiz. Kayseri'de daha önceden eyvan tipi bir tek türbe vardı. Şu an için herhangi veri yok. Kitabeye rastlamadık. Merdiven altlarında  'mukarnas' denilen Selçuklu dönemine ait süslemeler yer alıyor. Restorasyon işleri tamamlandıktan sonra yapı hem korunacak hem de envantere eklenecek' ifadelerini kullandı.


8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Kayseri, Kümbet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri 11:57 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor 11:45 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor 11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık         
11:35
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: 8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement