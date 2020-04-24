8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.



Yayımlanan Resmi Gazete'deki -8 şehidin isimleri şöyle:



"Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak, Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam, Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta, Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural, Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah, Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım, Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa, Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil". - ANKARA