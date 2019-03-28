Son Dakika Haberleri: 8 Avrupa Ülkesi Aynı Gün Mucize 2'ye Tanıklık Edecek

8 Avrupa Ülkesi Aynı Gün Mucize 2'ye Tanıklık Edecek

2 saat önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Enfileld bölgesinde hizmete giren Saltgrass A Kitchen's Story adlı restoranın açılışına katılmak için eşi Ece Kırmızıgül ile Türkiye'den gelen Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminin vizyon tarihiyle ilgili bilgi verdi.

8 Avrupa Ülkesi Aynı Gün Mucize 2'ye Tanıklık Edecek, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Enfileld bölgesinde hizmete giren Saltgrass A Kitchen's Story adlı restoranın açılışına katılmak için eşi Ece Kırmızıgül ile Türkiye'den gelen Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminin vizyon tarihiyle ilgili bilgi verdi. Filmin 6 Aralık'ta vizyona gireceğini belirten Kırmızıgül, 5 Aralık'ta sekiz Avrupa ülkesinde gösterileceğini de söyledi.

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İş insanları Fırat Mayil ve Onur Karaman'ın hizmete soktuğu restoranın açılışı büyük ilgi gördü. Davetliler arasında Londra'da görevli Konsolos Mert Sav, eski Güvenlik Ateşesi Doç. Dr. Furkan Şen, Konsolosluk eski görevlilerinden Sadık Çolak, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, Nesil Çalışkan, Belediye Meclis Üyesi Alev Cazimoğlu ve Alessandro Georgion, BAF Başkanı İsrafil Erbil ile çok sayıda Türk- İngiliz iş insanı katıldı. Açılış kurdelesini Konsolos Mert Sav, Nesil Çalışkan, Ece Kırmızıgül, Nick Staton ve Bernadette Hunt birlikte kesti. Açılış müziklerini İngiltere'nin ünlü yerel sanatçılarından Colin Roy ve Bonita Delaney yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:02 

Londra, İngiltere, Avrupa, Mucize, Güncel
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