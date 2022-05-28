8 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

BARTIN'da yaşayan 81 yaşındaki Hacer Bulut ikinci kez dolandırıcıların hedefi oldu. Daha önce dolandırıcılara ziynet eşyalarını kaptıran yaşlı kadın, bu kez 99 bin TL parasını dolandırıcıların hesabına aktardı. Yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bartın'da yalnız yaşayan Hacer Bulut, 8 ay önce kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpesini alması sonucu dolandırıldı. Polis, dolandırıcıyı yakalarken, altınlar Hacer Bulut'a verildi. Hacer Bulut'u önceki gün ev telefonundan arayan Mustafa K. ile Şahabettin A. kendilerini polis olarak tanıtarak, FETÖ terör örgütü ile bağlantısının olduğunu, konunun incelenmesi gerektiğini, bu süre içerisinde ziynet eşyalarını devlet güvencesi altına alacaklarını belirterek, Hacer Bulut'u kuyumcuya yönlendirerek ziynet eşyalarının paraya çevrilmesini istedi. Hacer Bulut evinde bulunan 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi bozdurarak, 99 bin 400 TL'yi şahısların banka hesaplarına yatırdı.

Durumdan şüphelenen Hacer Bulut polise giderek, şikayetçi oldu. Polisin çalışmaları sonucunda şahısların Van ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Mustafa K. ve Şahabettin A. yakalanarak, Bartın'a getirildi. Şahısların evlerinde çok sayıda banka kartı, iki adet cep telefonu, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakit paraya el konuldu. Adliyeye sevk edilen Mustafa K. ve Şahabettin A. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)