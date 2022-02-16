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8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR - Son Dakika

8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

16.02.2022 09:31

DİYARBAKIR'da Sudenaz (14) ve Süleyman Ezel (12) Karabulut kardeşler, 8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldu.

DİYARBAKIR'da Sudenaz (14) ve Süleyman Ezel (12) Karabulut kardeşler, 8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldu. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na ilk kez katılan kardeşlerden Sudenaz 46 kilo 'yıldız kızlar'da, Süleyman Ezel de 47 kilo 'minik erkekler'de altın madalya kazandı.

Diyarbakır'da 8'inci sınıf öğrencisi Sudenaz ile 6'ncı sınıf öğrencisi kardeşi Süleyman Ezel Karabulut, 8 ay önce anneleri Havva Karabulut'un çabası ile kick boksa başladı. Kardeşlerin heves olarak başladıkları kick boks, zamanla tutkuya dönüştü. Bunu fark eden hocaları Bilgin Erol, kardeşleri Ordu'da 19-27 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na hazırladı. Katılacakları ilk turnuva olduğu için ailelerinin bile dereceye gireceklerine inanmadıkları kardeşlerden Sudenaz 46 kilo 'yıldız kızlar'da, Süleyman Ezel de 47 kilo 'minik erkekler'de altın madalya kazandı.

'BEN KENDİME İNANDIM'

Kick boksa 8 ay önce başladıklarını belirten Sudenaz Karabulut, Annem bir broşürde görmüştü, öyle başladık. İlk defa Ordu'ya Türkiye şampiyonasına gittik ve kardeşimle beraber birinci olup, Diyarbakır'ı temsil ettik. Bundan sonraki hedefim; milli sporcu olmak. Güzel yerlere gelebilmek istiyorum. Bana ilk başta inanmadılar. İlk maç olduğu için bana inanmadılar fakat ben kendime inandım. Hocamın, annemin, ailemin verdiği emeklere inanıp, kazandım diye konuştu.

'HEDEFİM ZİRVEDEN AYRILMAMAK'

Süleyman Ezel Karabulut ise kimsenin başarılı olacaklarına inanmasına rağmen birinci olduklarını belirtip, Bilgin hocamın yanında spora başladım. Annem güçlenmemiz için bizi kick boksa gönderdi. Çevremizdekiler inanmıyordu. Ben kendime inanıyordum. Başardım ve birinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim; asla zirveden ayrılmamak dedi.

Havva Karabulut da öz güven kazanmaları için çocuklarını spora yönlendirdiğini aktararak, Yazın başladık sonradan bu sporu çok sevmeye başladılar. Devam etmek istediler. Şampiyon olacaklarına inanmıyordum. Bizi çok şaşırttılar. Çok mutlu olduk diye konuştu.

8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR
8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

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Diyarbakır, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KİCK BOKSTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR - Son Dakika


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