Son Dakika Haberleri: 8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı
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8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı

42 dakika önce

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 8 aylık dönemde yapılan denetimlerde, 105 bin 382 sürücüye "alkol etkisinde araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı, System.String[]

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 8 aylık dönemde yapılan denetimlerde, 105 bin 382 sürücüye "alkol etkisinde araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 ayda 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsüne alkol testi gerçekleştirildi. 105 bin 382 sürücüye alkol etkisinde, bin 94 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan ceza kesildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince denetlenen 73 bin 708 araç ve sürücüsünden bin 451'inin alkol, 13'ünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu, bin 172 araç trafikten men edilirken bin 354 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 7 bin 180 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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