8 aydır evden uzaklaştırma alan adam sokakta yaşıyor - Son Dakika

- 8 aydır evden uzaklaştırma alan adam sokakta yaşıyor

Aylardır sokaklarda kalan İbrahim Doğ, "Yeter artık bu şekilde yaşamaktan bıktım" diyerek yardım istedi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlikten dolayı 8 aydır evinden uzaklaştırma kararı alan adam sokakta yatıp kalkıyor

Şehir Mustafa Yağız Mahallesinde ikamet eden 2 çocuk babası İbrahim Doğ yaşadığı ailevi sorunlardan dolayı eşinin yaptığı başvurular üzerine hakkında çıkan evden uzaklaştırma kararlarından dolayı 8 aydır sokakta yatıyor. Gidecek ve kalacak bir yeri olmayan Doğ, çoğu zaman çöpten topladığı yiyecekleri yiyerek ve karton üzerinde kaldırımda yatarak hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Evi ikiye bölüp eşiyle birbirini görmeden de yaşamayı teklif eden İbrahim Doğ, "Bana 8 aydan bu yana evden uzaklaştırma verildi. Şu anda sokaklarda yatıp kalkıyorum. Mahkeme durmadan bana uzaklaştırma kararı veriyor. Çöpten yiyecek topluyorum yiyorum. veya birileri yemek verirse yiyorum. 2 çocuğum var onları çok özledim. Eşim evi ikiye bölsün bir tarafında kendisi bir tarafında ben kalayım. Sıcak çayımı içeyim, çorbamı içeyim. Yeter artık ben bu şekilde yaşamaktan bıktım. Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.