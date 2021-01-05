8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

05.01.2021 10:42

- 8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu " Arkadaşlarımla iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden ayrılan 33 yaşındaki kızından 8 aydır haber alamıyor Antalya'da gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor.

- 8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

" Arkadaşlarımla iş görüşmesine gidiyorum" diyerek evden ayrılan 33 yaşındaki kızından 8 aydır haber alamıyor

ANTALYA - Antalya'da gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor. Ağlaya ağlaya kızının gömleğini koklayan, telefondaki fotoğrafla hasret gideren anne, gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Semra Şenocak'ın, 33 yaşındaki kızı Sinem Şenocak, geçtiğimiz 15 Mayıs günü sabah saatlerinde arkadaşları ile görüşmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızının telefonuna cevap vermemesi üzerine anne Şenocak, bir gün bekleyip kızı hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. CİMER'e dahi başvuruda bulunan anne Şenocak, kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideriyor. Evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

61 yaşındaki ev hanımı Semra Şenocak, kızının bir otelde garson olarak çalıştığını ve en son geçen mayıs ayının 15'inde evden ayrıldığını ve bir daha geri gelmediğini söyledi. Kızının o gün evden arkadaşlarıyla iş görüşmesi yapıp geri döneceğini söyleyerek gittiğini dile getiren Şenocak, " Sadece bu kadar gidiş o gidiş. Bir daha da görmedim. Telefonuna ulaşamadım. Kayıp başvurusunda bulunmadığım yer kalmadı. CİMER'e yazdım ama hiçbir sonuç alamadım." dedi.

"Çok özledim"

Kızına 8 aydır hasret kaldığını ve sürekli aradığını ifade eden Şenocak, " Telefonumdaki fotoğraflarına bakıyorum. Antalya'da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Kızımın gelmesini istiyorum nerede olursa olsun. Kızımı maddeye de alıştırmış olabilirler. Öyle tahmin ediyorum. Bir kaç gizli numaradan arama yapıldı, bana öyle dediler. Kızının hayatından endişe ediyorum. Kızımı sağ salim bulsunlar. Bana yardım etsinler kızımı bulsunlar.

8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu
8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Antalya, Kepez, Mayıs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sam Allardyce, eski öğrencisi Cenk Tosun'u West Bromwich'e transfer etmek istiyor 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak
Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti         
10:57
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
Anne, küçük kızını istismar eden adamın serbest bırakılmasına isyan etti: Yakalanması için ölmem mi gerekiyor? Anne, küçük kızını istismar eden adamın serbest bırakılmasına isyan etti: Yakalanması için ölmem mi gerekiyor?         
09:38
Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
09:32
Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu         
09:23
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 aydır haber alamadığı kızı için, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei