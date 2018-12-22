8 Aydır Yaralı Halde Yaşamaya Çalışan Köpek Fark Edilip Tedavi Altına Alındı
54 dakika önce
8 aydır yaralı halde yaşamaya çalışan köpek fark edilip tedavi altına alındıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boynundan ağır yara alan ve 8 aydır yaralı halde yaşamaya çalışan kangal cinsi köpek fark edilip tedavi altına alındı.
8 aydır yaralı halde yaşamaya çalışan köpek fark edilip tedavi altına alındı
SAKARYA - Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde boynundan ağır yara alan ve 8 aydır yaralı halde yaşamaya çalışan kangal cinsi köpek fark edilip tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Korucuk
Mahallesinde geçilen mart ayında boynundan iple asılarak derin yaralar oluşturulan köpek 8 aydır yaşam savaşı veriyordu. Bir inşaatta fark edilen ve yakalanan yaralı kangal Sokak Hayvanları Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği tarafından şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine yatırılarak tedavi altına alındı. Yarası temizlenen köpekte yoğun enfeksiyon tespit edildi. SOHAYKO derneği yaklaşık bir ay yoğun tedavi görecek olan köpeğin sahibi olup olmadığını araştırarak şikayetçi olacaklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:51 Kaynak: İHA
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