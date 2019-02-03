Son Dakika Haberleri: 8. Aydos Patika Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

8. Aydos Patika Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

1 saat önce

Bu yıl 8.'si düzenlenen Aydos Patika Koşusu'nda Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na gelen sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

8. Aydos Patika Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu, System.String[]
Bu yıl 8.'si düzenlenen Aydos Patika Koşusu'nda Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na gelen sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal'da geleneksel hale gelen Aydos Patika Koşusu bu yıl da yine Aydos Ormanı'nda gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliğinde 8.'si düzenlenen yarışta İstanbul'un en yüksek noktasına gelen sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 300 sporsever ve profesyonel sporcu, Aydos Ormanı'nda birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Sporcular yarıştan önce hocalar eşliğinde ısındı. Ardından yarışın başlama noktası olan Aydos Ormanı 2. Kapı'ya geldi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Aydınok Öz de ormana gelerek yarışmacılara başarılar diledi.

Arkadaşlarıyla beraber bisikletle yaşanılabileceğini anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Hikmet Aydın, " Çorlu'dan katılıyorum. Güzel bir hava olacak sanırım. Herkese başarılar diliyorum. Buraya gelirken çok rahat yolculuk yaptık. Ben ilk defa katılıyorum. Organizasyon çok güzel görünüyor. Benim için yeni bir deneyim olacak. Bizim Çorlu'da kendi kulübümüz var. Kendimiz antrenman yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber herkese bunu sevdirip, daha bisikletle yaşanılır ve ulaşım yapılabilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor yapmaya devam ettikçe Aydos Patika Yarışları'na katılacağını söyleyen Ümit İşbilir, "Aydos Patika Yarışı'na 6.'ya geliyorum. İlk üç sefer tek başıma geldim. Benim buraya geldiğimi gören grup arkadaşlarım benimle beraber gelmeye başladılar. Geçen sene on kişi ile katıldık. Bu sene 30 kişi geldik. Burası beni ben yapan bir yer. Ben bu sporu yaptıkça buraya gelmeyi düşünüyorum. Çoğalarak gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Spor
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