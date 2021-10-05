8 ayın en düşük seviyesini gördü! İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika

8 ayın en düşük seviyesini gördü! İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü
05.10.2021 17:29
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmayı sürdürüyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.
İstanbul'da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü. Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 49
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.
Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:
- Ömerli Barajı: yüzde 78,65,
- Pabuçdere Barajı: yüzde 3,22
- Sazlıdere Barajı: yüzde 24,19
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,57
- Alibey Barajı: yüzde 19,93
- Terkos Barajı: yüzde 54, 69
- Kazandere Barajı: yüzde 8,36
- Elmalı Barajı: yüzde 60,16
- Darlık Barajı: yüzde 49,7
- Istrancalar Barajı: yüzde 23,11
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