8 ayın en düşük seviyesini gördü! İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika

İstanbul'da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü. Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 49

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.

Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde: