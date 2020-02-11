8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı - Son Dakika

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı

6 saat önce

ANTALYA'da, pazar günü Mehmet Fatih Taşıran'ın (30) yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Gizem Taşıran (26), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı, System.String[]

ANTALYA'da, pazar günü Mehmet Fatih Taşıran'ın (30) yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Gizem Taşıran (26), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Gizem- Mehmet Fatih Taşıran'ın 3 yıl önce evliliğe karar verdiği, Gizem Taşıran'ın annesinin kına töreni günü beyin kanaması geçirip, hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaza, 9 Şubat Pazar günü saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Erben'in kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran yönetimindeki 07 Y 8628 plakalı otomobil çarpıştı. Erben'in kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki demirlere ardından yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobili ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. Aracın bazı yerlerini kesmek zorunda kalan itfaiye erleri, Gizem Taşıran'ı ağır yaralı kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet Fatih Taşıran ise sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan İlker Erben de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Erben, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, dün Kaş'ta toprağa verildi.

KAZADAN 2 GÜN SONRA EŞİ DE ÖLDÜ

Kaza sonrası tedavisi için önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Gizem Taşıran, bugün saat 10.30 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gizem Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

ANNESİ ÖLÜNCE DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLER

Gizem- Mehmet Fatih Taşıran'ın 3 yıl önce evlenmeye karar verdiği, Gizem Taşıran'ın annesi Beyhan Yiğit'in kına töreni günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Gizem Taşıran'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.


Mehmet Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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