8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2) - Son Dakika

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.


Mehmet Fatih, Adli Tıp, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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